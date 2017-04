DIRECT. Présidentielle 2017 : les bureaux de vote ouvrent pour le premier tour

Ce qu'il faut savoir

C'est parti ! Ce dimanche 23 avril a lieu le premier tour de l'élection présidentielle 2017. Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures. Nouveauté cette année, ils fermeront à 19 heures (20 heures pour les grandes villes). Cette journée de scrutin est à suivre en direct sur franceinfo.fr, avant les premières estimations et les résultats dans la soirée.

47 millions d'inscrits. Le corps électoral, révisé en début d'année après le bouclage des inscriptions, compte 45,678 millions de personnes en France et 1,3 million de Français établis hors de France, qui sont, eux, inscrits sur les listes électorales consulaires.

Quel taux de participation ? L'élection présidentielle est traditionnellement celle qui attire le plus d'électeurs. En 2012, au premier tour, la participation avait été de 79,48% sur la France entière (28,29% à midi et 70,59% à 17 heures). L'abstention pourrait atteindre entre 32 et 35% cette année, selon le Cevipof et l'institut Ifop.

Onze candidats sont lancés dans la course et tenteront de se qualifier pour le second tour, organisé le 7 mai. Le Conseil constitutionnel a validé en mars la liste des candidats remplissant les critères pour pouvoir se présenter. Sont qualifiés : Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou.