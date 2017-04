Présidentielle : Jean-Pierre Raffarin et Christian Estrosi, soutiens de François Fillon, appellent à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Suivez notre direct

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Les premiers ralliements commencent à tomber chez les battus de la soirée. Christian Estrosi appelle à voter Emmanuel Macron :

: "C'est une grande déception pour un grand nombre de Français, je pense à ceux qui se sont battus avec François Fillon dans des conditions difficiles. (...) Sans hésiter, en ce qui me concerne, j'appelle à se rassembler derrière Emmanuel Macron."

: "Objectivement, on est très heureux qu'elle soit au second tour. (...) C'est une autre campagne qui commence ce soir. Il reste pas mal d'abstentions, je sais que certains iront voter au second tour, là, il y a un vrai choix, très clair. Et il y a de très nombreux patriotes dans les électeurs de Monsieur Fillon et Monsieur Dupont-Aignan."



Le bras droit de Marine Le Pen réagit sur France 2.



: Le candidat des Républicains, qui échoue à qualifier son camp pour la première fois de l'histoire de la Ve République, est aux abonnés absents à son QG.

: Pour la première fois de ma vie, je n'irai pas voter....choisir entre la peste ou le choléra. ...

: Honte de mon pays! Malade !

: Dégouté

: Dans les commentaires, certains d'entre vous sont écœurés.





: "Quand nous avons lancé le mouvement autour d'Emmanuel Macron, beaucoup de gens disaient 'c'est impossible. Quelqu'un qui n'est pas soutenu par un parti ne peut pas gagner une élection présidentielle'. Cela montre un malaise très grave dans la société française, les gens ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels."

: Brève explosion de joie au QG de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. La candidate FN n'arrive pas en tête, ce qui constitue toutefois une petite déception.

: Les sondages ont eu... raison !!!!

: Bon et bien pour le second tour, je vais aller marcher dans le maquis !!!!

: Il faut absolument faire barrage à Marine le Pen.

: Ces résultats vous font réagir dans les commentaires.





: Un "pot de départ de François Fillon" a été créé sur Facebook. La soirée a lieu ce soir.

: Marine Le Pen a rassemblé un million de voix de plus qu'en 2012, fait remarquer Nathalie Saint-Cricq sur France 2.

: Cette élection est une première dans l'histoire de la Ve République. Aucun des deux grands partis – Les Républicains et le Parti socialiste ne sont qualifiés pour le second tour.

: Forcément, c'est la soupe à la grimace au QG de François Fillon.





: Derrière, les autres candidats obtiendraient le score suivant, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria : Nicolas Dupont-Aignan (5%), Jean Lassalle (1,5%), Philippe Poutou (1,2%), François Asselineau (0,8%), Nathalie Arthaud (0,7%) et Jacques Cheminade (0,2%).

: Benoît Hamon termine avec 6,2% des voix, un score historiquement bas pour le Parti socialiste (qui avait fait 5% en 1969 avec Gaston Deferre).

: Derrière ce duo de tête, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont pour l'instant donnés à égalité (19,5%). Il va falloir patienter pour que le résultat s'affine.

: Emmanuel Macron (23,7%) et Marine Le Pen (21,7%) se qualifient pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France.





: Quand la pression monte il faut la "tirer"

: En attendant les résultats, je salue ce commentaire de @anonyme.





: Je me suis préparée un petit apéro, soit pour fêter les résultats, soit pour me consoler!Le stress est à son comble!

: Deuxième biere pour évacuer le stress

: Pareil boule au ventre

: Vous êtes nombreux à nous dire être en train de boire l'apéritif pour surmonter le stress. Consommez avec modération ;)





: L'incertitude est grande... alors les candidats ont préparé différents discours, rapporte une journaliste.

: Gros stress en attendant les résultats

: Moi aussi ! Allez je vais boire un verre pour me détendre

: La pression monte 😨

: Un grand stress également

: Vous êtes nombreux à nous faire part de votre impatience et de votre angoisse avant la publication des premiers résultats.





: Le QG/restaurant de Jean-Luc Mélenchon déborde.

: En fait, ces avant-matchs de soirée électorale rappellent les matchs de rugby vus par les personnes qui ne comprennent pas les règles.

: Moi de même je stresse un max

: Quel stress😥😢

: Vous êtes nombreux dans les commentaires à attendre les résultats avec anxiété.





: On a trouvé le plus jeune militant de cette soirée électorale, dans le QG d'En marche ! à Lille.

