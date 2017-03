DIRECT. Jean-Yves Le Drian annonce son ralliement à Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Une voiture lancée sur des piétons, un policier tué à coups de couteau... Le mode opératoire de l'attentat survenu près du Parlement de Londres, mercredi, rappelle les attaques perpétrées ces dernières années par le groupe Etat islamique (EI) dans plusieurs pays occidentaux. Pourquoi les terroristes délaissent-ils les explosifs pour les couteaux et les voitures-béliers ? Éléments de réponse dans cet article.



: Libération publie un entretien exclusif d'Emmanuel Macron, dans lequel le candidat détaille sa stratégie européenne. Il appelle à "refonder l'Europe par une harmonisation fiscale et sociale".











: On commence cette revue de presse par un appel à l'aide en une d'Aujourd'hui en France. Celui de Anne Bert, 59 ans. Affectée par la maladie de Charcot, elle va bientôt partir en Belgique pour recevoir une injection létale. Elle interpelle les candidats à la présidentielle.











: François Fillon a assuré hier soir dans "L'Emission politique" de France 2 qu'il n'avait pas été conseillé par SMS durant le débat télévisé entre les cinq principaux candidats, comme l'avaient affirmé plusieurs médias. "Encore une calomnie supplémentaire", a réagi le candidat. Pourtant, dans cette vidéo du Huffington Post, on le voit bien consulter son téléphone.





: Fans de la série "Twin Peaks", réjouissez-vous. Les premières images de la prochaine saison de la série de David Lynch sont sorties dans le magazine Entertainment Weekly.

: Alors Monsieur Cambadélis..... Exclusion ou pas du parti socialiste?? Allez-vous tenir vos engagements??

: A quand l'investiture d'Emmanuel Macron par le parti socialiste?

: Pourquoi Le Drian dit qu'il soutient Macron "mais" qu'il reste socialiste? C'est donc antinomique!!!Il se serait déclaré soutient de Macron "et" socialiste s'il n'y avait pas eu problème...Ce ralliement est en tout cas une démonstration que Macron est la créature de la hollandie.

: Quand on se dit socialiste, on vote socialiste le ministre devrait etre exclut du parti pour non respect de la primaire

: Le Drian reste socialiste,mais Cambadelis veut exclure les soutiens de Macron ! Cohérence ?

: Dans les commentaires, la décision de Jean-Yves Le Drian vous fait réagir. Vous êtes nombreux à pointer les incohérences de ce choix.

: N'oubliez pas votre parapluie ce matin. Cette journée s'annonce pluvieuse sur une bonne partie de la France. Coté température, ce sera relativement doux, avec notamment un 17 °C en Alsace cet après-midi. Voici le programme pour ce matin :







Et cet après-midi :





: Des chercheurs français ont réussi à identifier des cellules du sang où le VIH peut se cacher pendant des années. Cette découverte pourrait permettre de développer des traitements thérapeutiques contre le sida, pour l'instant incurable. Alors que le Sidaction débute ce soir, je vous en dis plus dans cet article.



: "Emmanuel Macron est pour moi le seul qui porte les valeurs qui sont les miennes", ajoute le ministre de la Défense dans Ouest-France.

: Dans cet entretien, Jean-Yves Le Drian explique avoir privilégié le vote utile ."Je refuse que le choix de l'élection présidentielle se réduise à un choix entre l'extrême droite et une droite dure. Je ne me résous pas non plus à ce que la candidate du Front national soit en tête au premier tour. Devant les menaces qui existent et pour la capacité de la France à agir dans le monde, nous ne pouvons pas prendre ce risque."

: #PRESIDENTIELLE "Je soutiens Emmanuel Macron mais je reste socialiste", annonce Jean-Yves Le Drian dans un entretien à Ouest-France.

: On commence par le point sur l'actualité.



• Lors de "L'Emission politique" sur France 2, François Fillon a accusé François Hollande d'animer un "cabinet noir" qui orchestrerait des fuites contre lui, demandant l'ouverture d'une enquête. Le chef de l'Etat a très vite condamné "des allégations mensongères" dans un communiqué.



• L'émission a été riche en rebondissements. "J'ai eu tort d'accepter" les costumes offerts par Robert Bourgi et "je les ai rendus", a affirmé François Fillon. Le débat avec l'écrivain Christine Angot a également été particulièrement musclé .



• Un homme blessé dans l'attaque de Londres a succombé à ses blessures, a annoncé la police londonienne. Elle porte ainsi le bilan à quatre morts. Les élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau (Finistère) sont arrivés en France dans la soirée et leurs trois camarades blessés seront rapatriés dans les 48 heures.





Donald Trump a mis un terme cette nuit aux négociations sur sa réforme de la santé, défiant les rebelles de la majorité républicaine qui menacent de torpiller la première grande loi de son mandat.

