D'un extrême à l'autre : cinq ans après avoir parrainé Nathalie Arthaud, il parraine Marine Le Pen à la présidentielle

Le grand écart. Maire de Buigny-Saint-Maclou (Somme), un village de 550 habitants situé près d'Abbeville, Eric Mouton a choisi cette année de donner son parrainage pour l'élection présidentielle à la candidate du Front national, Marine Le Pen. Un choix repéré par franceinfo, mercredi 1er mars, et qui s'avère quelque peu surprenant de la part d'un élu qui, il y a cinq ans, avait apporté sa signature à Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière.

>> Présidentielle : quels candidats vos élus ont-ils parrainés ? Découvrez-le grâce à notre moteur de recherche

"Il y a cinq ans, c'était l'extrême gauche, et cette année, c'est l'extrême droite ! C'est comme ça. Vous me demandez pourquoi ? Et pourquoi pas ?" élude d'abord Eric Mouton, contacté par franceinfo. "C'est pour permettre à tous les partis d'être représentés, tout simplement", justifie-t-il, affirmant n'être lui-même encarté dans aucun parti.

"Je souhaite que chaque candidat ait sa chance"

Les militants de Nathalie Arthaud n'ont pourtant pas ménagé leurs efforts pour obtenir le parrainage d'Eric Mouton, maire depuis 2008. "Ils sont venus il y a près de deux ans pour me solliciter. Mais je ne voulais pas donner mon parrainage deux fois de suite au même candidat. Je souhaite que chaque candidat ait sa chance." Au total, "une dizaine de candidats [l]'ont sollicité, et [il a] choisi Marine Le Pen".

Ce choix dérangera-t-il ses administrés ? Aux dernières élections régionales, en décembre 2015, la présidente du Front national, tête de liste dans les Hauts-de-France, avait obtenu 44,11% des voix au premier tour, loin devant la liste des Républicains, portée par Xavier Bertrand (28%).