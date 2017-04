CARTE. Présidentielle : la France du vote Le Pen

LE VOTE LE PEN (EN % DES EXPRIMÉS) 0

100



Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle en terminant deuxième avec un peu plus de 21% des voix à l'issue du premier tour, dimanche 23 avril. La candidate du Front national réalise ses meilleurs scores dans ses bastions traditionnels : le Nord, le Nord-Est, le couloir rhodanien et le pourtour méditerranéen.

Une carte assez classique

"Il y a peu d'évolution par rapport à sa carte traditionnelle, à ceci près qu'elle se fait un peu grignoter par Jean-Luc Mélenchon sur le pourtour méditerranéen", analyse pour franceinfo Alexis Massart. "La carte du vote Le Pen est une reproduction des comportements électoraux habituels, il n'y a rien de très surprenant, il s'agit de structures géographiques assez classiques", ajoute Florent Gougou, maître de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble, joint par franceinfo.