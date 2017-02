CARTE. Présidentielle : découvrez qui arrive en tête des intentions de vote dans votre région

L'élection présidentielle se transformera-t-elle en duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? A un peu plus de deux mois du premier tour, les choses sont évidemment très loin d'être faites. Mais si François Fillon décroche, plombé par les affaires, la patronne du Front national fait la course en tête dans neuf régions de France métropolitaine, selon un sondage réalisé par Ipsos Sopra-Steria et le Cevipof pour les antennes régionales de France 3, diffusé jeudi 16 février. Le leader d'En Marche ! est en tête des intentions de vote dans trois autres régions.

En cas de candidature de François Bayrou, selon ce sondage, Marine Le Pen réaliserait ses meilleurs scores en Provence-Alpes-Côte d'Azur (36%), dans les Hauts-de-France (34%) et dans le Grand Est (32%). Emmanuel Macron bénéficierait lui d'une avance sur ses rivaux en Bretagne (24%), dans les Pays de la Loire (22,5%) et en Ile-de-France (21%). Vous pouvez découvrir les intentions de vote détaillées dans votre région en cliquant sur cette carte. Nous avons également représenté, sur des infographies, les résultats en cas d'absence de François Bayrou au premier tour.

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur