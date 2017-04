Législatives : la carte des 84 circonscriptions où le FN sera en position de force

Combien de députés le Front national aura-t-il à l'Assemblée nationale au soir des élections législatives, les 11 et 18 juin ? A deux mois du scrutin, le parti de Marine Le Pen nourrit de grandes ambitions. Avec un score inédit au premier tour de la présidentielle – mais en deçà de celui espéré initialement –, le FN peut miser sur "un nombre conséquent de députés qui pourrait s'échelonner entre 20 et 50", estime le politologue Bruno Jeanbart, de l'institut OpinionWay. Alors qu'il ne compte actuellement que deux représentants au Palais Bourbon, le Front national aurait la possibilité de former un groupe parlementaire, une première depuis 1986. Interrogé par l'Agence France-Presse, un responsable du Parti socialiste estime pour sa part que le nombre de députés FN à l'issue des législatives "peut atteindre 30 ou 40".

Au regard des résultats du premier tour de la présidentielle par circonscription – communiqués par le ministère de l'Intérieur –, notre carte ci-dessous permet d'imaginer où seront probablement élus ces députés FN. Y figurent en effet les 80 circonscriptions où le score du Front national a dépassé la barre symbolique des 30%, dimanche 23 avril, et où le parti de Marine Le Pen apparaît donc en position de force pour les législatives. Quatre-vingts circonscriptions situées en métropole, auxquelles il convient d'ajouter quatre autres situées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Plus de 35% des voix dans 21 circonscriptions

Dans 21 de ces 84 circonscriptions, le score du FN dépasse même les 35%. Et 14 de ces 21 circonscriptions les plus favorables au parti de Marine Le Pen se trouvent dans les Hauts-de-France. L'analyse des résultats de la candidate du Front national montre également que l'extrême droite pourrait se maintenir dans un nombre record de circonscriptions. En 2012, 59 candidats FN s'étaient qualifiés pour le second tour, dont 28 dans des triangulaires.

Survolez ou cliquez sur la circonscription de votre choix pour consulter le score obtenu par Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle.