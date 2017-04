CARTE. Ces 56 communes où Marine Le Pen n'a recueilli aucune voix

Marine Le Pen a atteint son objectif principal avec sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle. Avec plus de 21% et plus de 7,5 millions de voix à l'issue du premier tour, dimanche 23 avril, la candidate du Front national obtient même un résultat historique pour son mouvement.

Des petits villages du Sud-Ouest

Mais Marine Le Pen n'est pas pour autant populaire dans toutes les villes de France. Il existe même 56 communes où le Front national n'a obtenu strictement aucune voix. Il s'agit de petits villages avec moins de 100 inscrits sur les listes électorales. La majorité de ces bourgs se situe dans le sud-ouest de la France.

Ces exceptions ne doivent pas masquer la constante progression du Front national ces dernières années. Le FN avait obtenu 6 421 426 voix (17,9 %) à la présidentielle de 2012, soit plus d'un million de moins qu'en 2017.