CARTE. 2002, 2007, 2012, 2017 : comment la France est devenue "Bleu marine" (en gif animé)

Gif FN (NICOLAS ENAULT / CARTO)

Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, avec plus de 21% des voix (soit plus de 7,5 millions d'électeurs). La présidente du Front national récolte avec ce score les fruits de sa stratégie de normalisation, imaginée au lendemain de la défaite de 2002.

Plus de deux millions de voix de plus en quinze ans

Le FN avait obtenu 5 525 906 voix en 2002 (16,86%), 3 834 530 voix en 2007 (10,44%) puis 6 421 426 voix (17,9 %) à la présidentielle de 2012. Avec plus de deux millions de voix supplémentaires par rapport à 2012, le score du FN en 2017 est donc un record et l'expansion géographique du vote frontiste se constate aisément sur la carte ci-dessus (précision : il manque les données pour les départements ultra-marins en 2002).

Marine Le Pen arrive en tête dans 18 845 communes contre 7 222 Pour Emmanuel Macron, sachant que la France compte un peu moins de 36 000 communes. Le Front national connaît ses plus fortes progressions au Nord, dans l'Est, sur le pourtour méditerranéen et au niveau de la vallée de la Garonne.