Appel à témoignages : vous avez manifesté après le 21 avril 2002 ? Expliquez-nous pour qui vous comptez voter dimanche

A Paris, Marseille, Mulhouse... Le 21 avril 2002, des milliers de Français descendent spontanément dans la rue après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Pendant deux semaines, des manifestations sont organisées contre l'extrême droite à Paris et dans les grandes villes de province. Point d'orgue de cette mobilisation, un million et demi de personnes battent le pavé à l'occasion du 1er-Mai pour protester contre la présence du Front national au second tour. Quinze ans après, à la veille d'un nouveau scrutin, franceinfo s'intéresse à ceux qui manifestaient en 2002. Et au bulletin qu'ils glisseront dans l'urne cette année.

Avez-vous participé aux manifestations contre le Front national après le 21 avril 2002 ? Si oui, quelles étaient vos motivations ?

Comptez-vous à nouveau manifester si le FN se qualifie au second tour de l'élection présidentielle, ou remporte la victoire le 7 mai ? Quel candidat allez-vous soutenir ?

