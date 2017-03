Appel à témoignages : pour la première fois, vous pensez ne pas aller voter. Expliquez-nous pourquoi

Irez-vous voter les 23 avril et 7 mai prochains ? Traditionnellement, l'élection présidentielle est plutôt épargnée par l'abstention massive. Particulièrement basse en 2007 (16,22% au premier tour, 16,03% au second), l'abstention fut légèrement plus élevée en 2012 (20,52% au premier tour, 19,66% au second). Pour 2017, il semble difficile, à un mois du premier tour d'une campagne riche en rebondissements, d'avancer des hypothèses sur le niveau de participation. Mais, selon une étude Ipsos pour le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) et Le Monde publiée jeudi 9 mars, elle pourrait dépasser la barre des 30%, voire même battre le record de 31,1% du 15 juin 1969.

Dans son livre Plus rien à faire, plus rien à foutre, le sondeur Brice Teinturier, de l'institut Ipsos, tente d'analyser les raisons du désintérêt croissant des Français pour les rendez-vous électoraux. "27% des Français déclarent qu'ils étaient, 'dans le passé, intéressés par la politique mais que c'est fini'", écrit-il.

Franceinfo cherche à recueillir les témoignages d'électeurs qui ont l'habitude de voter mais qui, cette année, pensent plutôt passer leur tour. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser l'espace "Réagir" ci-dessous. Expliquez-nous les raisons qui vous poussent à bouder les urnes pour cette élection présidentielle.

