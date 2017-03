A quoi ressemblerait la France des onze candidats à l'élection présidentielle ?

Sortie de l'Union européenne ? Revenu universel ? Passage à une VIe République ? Les onze candidats à l'élection présidentielle, dont la liste définitive a été arrêtée samedi 18 mars par le Conseil constitutionnel, ont chacun leur modèle de société à proposer aux Français.

Sur la ligne de départ : Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou.

Ils ont jusqu'au 23 avril pour convaincre les électeurs. En attendant, franceinfo vous résume l'essentiel de leurs programmes.

1 Nathalie Arthaud

La candidate de Lutte ouvrière entend entre autres interdire les licenciements et augmenter le smic à 1 800 euros net.

2 François Asselineau

Le candidat de l'UPR fait de la sortie de l'Union européenne et de l'euro sa priorité.

3 Jacques Cheminade

Le candidat de Solidarité & progrès, met la sortie de l'euro, la fondation d'un nouvel ordre économique et la conquête spatiale au coeur de son programme.

4 Nicolas Dupont-Aignan

Le candidat souverainiste veut renégocier les traités européens et lutter contre l'immigration.

5 François Fillon

Dans tous les domaines, François Fillon affiche une ligne clairement conservatrice.

6 Benoît Hamon

L'ancien ministre de l'Education revendique un programme novateur et très marqué à gauche.

7 Jean Lassalle

Le député des Pyrénées-Atlantiques veut revaloriser la place des communes et de l'Etat face à la mondialisation.

8 Marine Le Pen

Marine Le Pen reprend les fondamentaux du FN, à commencer par l'idée de préférence nationale.

9 Emmanuel Macron

Le candidat d'En marche ! défend un programme social-libéral teinté de flexisécurité.

10 Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de la France insoumise prône un renouveau démocratique et une relance de l’économie par des investissements à but social et écologique.

11 Philippe Poutou

Interdiction des licenciements, agriculture bio, ouverture des frontières... Le candidat du NPA fait campagne autour du slogan "Nos vies, pas leurs profits".

