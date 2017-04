A quoi ressemblerait la France d'Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen ?

L'affiche du second tour de l'élection présidentielle est désormais connue : Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen, dimanche 7 mai. Les Français auront ainsi le choix entre deux candidats, deux visions de la France et deux programmes très différents. D'un côté, le candidat d'En marche !, fidèle à son positionnement ni gauche ni droite, combine des mesures sociales et libérales. De l'autre, la présidente du Front national reste fidèle à ses fondamentaux : la sortie de la France de l'Union européenne, le contrôle des frontières et la réduction de l'immigration. Franceinfo vous propose de découvrir les principales mesures défendues par les finalistes du scrutin.

A quoi ressemblerait la France d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, au soir du premier tour, le 23 avril 2017, à Paris. (PATRICK KOVARIK / AFP)

Emmanuel Macron veut notamment "assumer davantage de flexibilité" en réformant le droit du travail pour l'"adapter (...) aux mutations en cours". Dans le même temps, il souhaite profondément changer le système de l'assurance-chômage, en permettant aux personnes qui démissionnent, aux indépendants, aux professions libérales et aux entrepreneurs d'avoir droit à une indemnisation. Sur la fiscalité, le candidat d'En marche ! prévoit notamment de supprimer pour 80% des Français la taxe d'habitation, impôt payé par les locataires comme les propriétaires, mais aussi de réformer l'impôt de solidarité sur la fortune, en le transformant en impôt sur "la rente immobilière".

A quoi ressemblerait la France de Marine Le Pen ?

Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, au soir du premier tour à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), le 23 avril 2017. (KAY NIETFELD / DPA)

C'est la priorité pour Marine Le Pen, qui accuse régulièrement l'Union européenne de tous les maux : renégocier les traités européens avant d'organiser un "référendum sur l'appartenance" à l'UE. A cela s'ajoutent d'autres propositions défendues de longue date par le FN, comme le contrôle des frontières et la réduction drastique de l'immigration, légale comme illégale. Dans le même temps, Marine Le Pen préconise des mesures économiques et sociales orientées à gauche, en souhaitant par exemple le retour de l'âge légal de la retraite à 60 ans, ou l'abrogation de la loi El Khomri.

