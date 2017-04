Présidentielle : SOS Racisme et des associations étudiantes appellent "au front républicain pour faire barrage au Front national"

L’UEJF (Union des étudiants juifs de France), la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes) et SOS Racisme ont appelé dimanche 23 avril au front républicain pour faire barrage au Front national. Les organisations ont publié un communiqué après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, qui a placé Marine Le Pen eu deuxième place derrière Emmanuel Macron.

Les trois organisations ont rappelé qu'en 2002, "les citoyens français avaient su se mobiliser pour empêcher l’arrivée au pouvoir du FN". Elles regrettent que trop de jeunes se soient "une nouvelle fois abstenus ou tournés vers Marine Le Pen", et réaffirment "leur attachement aux valeurs républicaines et à faire barrage à l’extrême-droite."

Un concert républicain avant le second tour

Appelant à la constitution "du front républicain", SOS Racisme, l’UEJF, et la FAGE organiseront un grand concert républicain le dimanche 30 avril 2017 à partir de 15h en présence de nombreux artistes et de personnalités place de la République à Paris. Ce concert doit montrer "que le visage de la France est fraternel et attaché aux valeurs républicaines".

Pour Dominique Sopo, le président de SOS racisme, "chacun doit se mobiliser pour apporter sa voix à Emmanuel Macron". Jimmy Losfeld, le président de la FAGE a rappelé que son organisation est "profondément attachée à l’Europe, à la République et à ses valeurs universelles", et qu'elle se mobilisera "massivement pour battre le Front national et l’obscurantisme qu’il inspire". Sacha Ghozlan, président de l’UEJF, a appelé "la société civile, les artistes et les candidats à l’élection présidentielle à se mobiliser pour faire barrage à l’extrême-droite pétainiste de Marine Le Pen et du Front national".