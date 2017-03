Présidentielle : plus de quatre électeurs sur dix n'ont pas encore décidé pour quel candidat voter

À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, les jeux sont loin d'être faits. Selon un sondage Odoxa pour franceinfo révélé vendredi 24 mars, 43% de ceux qui comptent "certainement" ou "probablement" aller voter n'ont toujours pas décidé à quel candidat ils allaient donner leur voix. Dans un sondage publié le 19 février, ce taux montait encore à 53%.

"Seul 57% de l'électorat a un choix fixé. C'est extrêmement faible", commente Gaël Sliman, président de l'institut Odoxa. Les indécis seront à coup sûr l'une des clefs du premier tour de scrutin, le 23 avril... et c'est à gauche qu'ils sont en plus grand nombre. Six électeurs potentiels de Benoît Hamon sur dix (60%) déclarent ne pas être certains de voter pour leur candidat ou hésiter avec un autre. L'enquête met en évidence le même phénomène chez les électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon (56%) et d'Emmanuel Macron (53%).

Hamon, Mélenchon, Macron... L'offre politique pléthorique issue de la gauche génère de très forts niveaux d'incertitude. Gaël Sliman à franceinfo

À droite, François Fillon et Marine Le Pen peuvent compter sur une base plus solide. La proportion de leurs électeurs potentiels se disant convaincus de leur choix monte respectivement à 57% et à 60%. Pour conquérir les autres, les candidats devront surtout agir sur le fond : 63% des indécis déclarent qu'ils se décideront définitivement sur leur vote final en apprenant à mieux connaître les propositions de chacun.

Enquête réalisée sur internet les 22 et 23 mars auprès d'un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 262 sympathisants de gauche, 177 sympathisants de droite et 146 sympathisants du FN.