Présidentielle : moins d'un Français sur deux sait déjà pour quel candidat il votera

A deux mois de l'élection présidentielle, une majorité des Français sont encore indécis. Seuls 46% d'entre eux savent déjà pour quel candidat ils voteront lors du premier tour du 23 avril, selon un sondage Odoxa pour le "13h15" de France 2. Ils sont en revanche 20% à hésiter entre deux candidats et 33% à ne pas encore avoir fait leur choix. Un pour cent des personnes interrogées ne se prononce pas.

"Les 'hésitants' se trouvent en particulier chez les moins de 25 ans (60% de ceux qui veulent voter n'ont pas fait de choix) et les Français 'sans proximité partisane' (68% n'ont pas fait de choix)", explique l'institut de sondage dans sa synthèse détaillée.

81% des sympathisants du FN ont déjà fait leur choix

Près d'un tiers (32%) des sympathisants de gauche hors PS hésitent encore entre deux candidats, quand les sympathisants socialistes sont 29% à devoir trancher entre deux noms. Chez les sympathisants de droite, ils sont 18% à hésiter et 31% à ne pas avoir fait leur choix. Les sympathisants du FN sont, en revanche, 81% à avoir déjà choisi leur candidat.

Cette enquête Odoxa a été menée auprès d'un échantillon de 1 016 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur de 2,5 points. L'institut a interrogé par internet 297 sympathisants de gauche, 195 sympathisants de droite hors FN et 146 sympathisants frontistes, les 15 et 16 février 2017.