Petites mimiques et citations cultes... Franceinfo et l'Ina lancent leur page Giphy pour l'élection présidentielle

Il s’agit de la première collaboration de la plateforme américaine Giphy avec des médias français. Franceinfo et l'Ina ont lancé, jeudi 12 janvier, leur page officielle consacrée à l'élection présidentielle de 2017. A son lancement, la page comptait déjà plus d'un millier de gifs animés où se côtoient archives, images cultes et citations marquantes des personnages qui animent la vie politique française.

Franceinfo et l'Ina souhaitent ainsi toucher de nouveaux publics, et offrir à leurs internautes un traitement innovant et décalé de l'actualité politique. Les gifs publiés ont vocation à être partagés sur les réseaux sociaux, et seront disponibles sur toutes les plateformes qu’ils alimentent, notamment sur Twitter, Facebook, Slack ainsi que dans l'application mobile Giphy. En voici une sélection :