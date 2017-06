Législatives : les Français s'abstiendront massivement au second tour et plébiscitent la proportionnelle, selon un sondage

Pour le second tour des élections législatives, dimanche 18 juin, 53% des Français n'iront pas voter, selon un sondage Odoxa pour franceinfo* publié vendredi 16 juin. Si cette prévision se confirme, ce serait un record pour une élection présidentielle ou législative sous la Ve République. Au premier tour du scrutin, le 11 juin, 51,29% des Français s'étaient abstenus, ce qui était déjà un record.

Abstention à gauche, chez les jeunes, les employés et les ouvriers

Selon le sondage, 48% des sympathisants de gauche comptent s'abstenir, 35% des sympathisants de droite hors FN, 61% des sympathisants FN et 35% des sympathisants d'En Marche.

Ce sont les jeunes qui devraient le plus s'abstenir : 61% des 18-24 ans et 63% des 25-34 ans ne se rendront pas aux urnes. Du côté des catégories socio-professionnelles, 58% des employés et ouvriers devraient s'abstenir.

En ce qui concerne les raisons, 27% des abstentionnistes déclarent ne pas se rendre aux urnes parce qu'ils pensent que l'élection est jouée d'avance et que La République en marche va l'emporter, alors que 24% ne se reconnaissent pas dans les projets ou les personnalités des candidats qui se présentent.

Une large majorité En Marche serait "une mauvaise chose" pour 58% des sondés

Selon ce sondage, 6 Français sur 10 estiment qu'une large majorité En Marche à l'Assemblée nationale serait une mauvaise chose, étant donné que le mouvement n'a recueilli qu'un tiers des votes au premier tour des élections législatives. Dans le détail, c'est ce que pensent 65% des sympathisants de gauche, 77% des sympathisants de droite hors FN et 85% des sympathisants du FN.

Dans ces conditions, 7 Français sur 10 sont favorables à une élection des députés à la proportionnelle. "Si cette adhésion à la proportionnelle n'est pas nouvelle -ils étaient déjà 62% à y être favorables en avril 2015- elle s'est considérablement renforcée depuis l'élection d'Emmanuel Macron et son triomphe annoncé mais non souhaité dans une telle ampleur pour les législatives", note l'institut de sondage.

*Sondage Odoxa pour fanceinfo réalisé par Internet les 14 et 15 juin auprès d'un échantillon de 1 002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.