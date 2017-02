Manuel Valls invite ses troupes à "rester ensemble", mais dézingue l'accord Hamon-Jadot

Une unité de façade qui cache de profondes fractures. Si l'ancien Premier ministre Manuel Valls a invité ses troupes à "rester ensemble" en prévision de l'élection présidentielle, l'ancien Premier ministre et candidat battu de la primaire de la gauche n'a pas caché son "inquiétude" concernant l'accord conclu entre Yannick Jadot et Benoît Hamon, lors d'une réunion à l'Assemblée nationale, mardi 28 février.

"Je vous invite à rester ensemble et à faire en sorte que le réformisme, que j'ai porté avec vous, puisse continuer à être incarné", a déclaré M. Valls, selon des participants à l'AFP. L'ancien Premier ministre s'adressait à quelque 300 personnes, dont environ une moitié de parlementaires, lors de sa rentrée politique un mois après sa défaite à la primaire PS élargie.

"Un recyclage de l'écologie d'extrême-gauche"

"J'ai dit ce que j'avais à dire au soir de la primaire sur les règles du jeu. Je n'y reviens pas, mais je ne vous cache pas mon inquiétude surtout après l'accord entre EELV et Benoît Hamon", a aussi déclaré Manuel Valls, toujours selon des propos rapportés.

Mais selon le Canard enchaîné dans son édition du 1er mars et dont des extraits sont publiés ce mardi soir par le Lab, l'ancien Premier ministre a été encore plus dur : "[Benoît Hamon] est sur un programme écolo-gauchiste qui tourne le dos non seulement à ce que nous avons fait depuis trois ans, mais aussi au discours de Montebourg sur la gauche industrielle et la gauche du travail. C'est une reprise des revendications de tous les zadistes du monde." Manuel Valls juge que le programme de Benoît Hamon est un "recyclage de l'écologie d'extrême-gauche".

En présence notamment du président de l'Assemblée Claude Bartolone, du sénateur Didier Guillaume et de plusieurs membres du gouvernement dont Laurence Rossignol ou l'écologiste Emmanuelle Cosse, il a également dit comprendre "tous les positionnements. Des parlementaires. Des élus. Des militants. Je sais que parmi vous certains ont choisi Emmanuel Macron et d'autres restent fidèles à Benoît. Je comprends tous les choix".

Faisant le "constat d'une gauche fragmentée dans un paysage politique qui se décompose et se recompose en même temps", avec une "aspiration au renouvellement", il a appelé à "se préparer à cette recomposition de la gauche et de la scène politique, sortir des schémas établis, quelle que soit l'issue de la présidentielle", selon un participant.