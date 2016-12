Les vœux des candidats à l'élection présidentielle de 2017

Le samedi 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, est l'occasion de présenter ses voeux pour la nouvelle année. Alors que François Hollande prononce ses voeux à 20 heures, les candidats à l'élection présidentielle de 2017 ont publié les leurs sur Twitter.

Les "voeux de combat" de Marine Le Pen

Marine Le Pen a été la première à dégainer. Dans une vidéo de deux minutes publiée en fin de matinée, la présidente du Front national (FN) a adressé des "vœux de combat" aux Français qui ont compris, selon elle, que la France "ne peut plus continuer sur la voie désespérante où elle est engagée." La candidate du FN, qui souhaite un "grand combat pour la prospérité de notre pays, la protection de tous les Français et pour la sauvegarde de notre identité nationale", a prévenu : "2017 commence, et nous sommes prêts ! On y va. Le combat est lancé ! Et la tâche sera rude."

Au seuil de 2017, je vous souhaite à tous une très bonne année, pleine de courage et d'espoir ! pic.twitter.com/cdvwOgHYnl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 31 décembre 2016

Manuel Valls, candidat à la primaire de gauche, a quant à lui exprimé sa "reconnaissance à ceux qui nous protègent tout au long de l'année". L'ancien Premier ministre a tweeté quatre photos où il a posé "aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité" d'Evry (Essonne), ville dont il a été maire.

Meilleurs vœux à toutes et à tous ! #BonneAnnée pic.twitter.com/6DnXdBk8wx — Manuel Valls (@manuelvalls) 31 décembre 2016

Arnaud Montebourg, également candidat à la primaire de gauche, a tourné un "selfie vidéo" pour exprimer ses vœux. Il a pris une pause dans sa campagne "pour vous adresser, tous ensemble, une excellente année 2017". L'ancien ministre de l'Économie prédit une nouvelle année qui "devrait être grande". Pour cela, il mise sur le "goût de l'entraide" et l'optimisme des Français. "La clé ce n'est pas moi seul, ce n'est pas vous seul, c'est nous tous ensemble", conclut-il.

Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 !#BonneAnnée pic.twitter.com/a1VOmisWiv — Arnaud Montebourg (@montebourg) 31 décembre 2016

François de Rugy dénonce le "désordre du monde"

Dans une vidéo programme, illustrée de tweets sur les évènements marquants de l'année 2016 (attentat de Nice, Brexit, élection de Donald Trump notamment), François de Rugy adresse "face aux désordres du monde" un message d'espoir pour "ouvrir les yeux ensemble" sur les richesses de la France. "À chacune et à chacun d'entre vous, à vos proches, à celles et ceux qui vous sont chers, je souhaite une bonne et heureuse année 2017", conclut le candidat écologiste à la primaire de la gauche.

"2017, les yeux ouverts" : à chacune et à chacun d'entre-vous, je souhaite une bonne et heureuse année 2017 https://t.co/tz8zbeh049 — François de Rugy (@FdeRugy) 31 décembre 2016

Jean-Luc Bennahmias, également candidat à la primaire de gauche, a publié un tweet enthousiaste. "Allez, soyons fous, on le fait cet arc progressiste dont notre pays a besoin". Le co-président de l'Union des Démocrates et Ecologistes (UDE) a présenté des "vœux de bonheur pour 2017".

Yannick Jadot veut "oxygéner"

Yannick Jadot a quant à lui adressé ses vœux dans une vidéo tournée sur l'avenue des Champs-Élysées. Il a évoqué le nouveau pic de pollution que connaît Paris, les températures très basses et des attentats qui ont marqué l'année 2016. Le candidat d'Europe Écologie-Les Verts a conclu sa vidéo en annonçant qu'il présentera le 11 janvier un projet pour "oxygéner notre démocratie, oxygéner notre économie, oxygéner notre société, et puis évidemment oxygéner notre air, oxygéner nos têtes et oxygéner nos cœurs".