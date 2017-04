Présidentielle : pour qui votre station balnéaire préférée a-t-elle voté ? Découvrez la météo politique des plages

Candidat qui arrive en tête François Fillon

François Fillon Benoît Hamon

Benoît Hamon Jean Lassalle

Jean Lassalle Marine Le Pen

Marine Le Pen Emmanuel Macron

Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon

Pour qui ont voté les électeurs qui vivent le long du littoral français ? Nous avons représenté sur une carte le résultat du premier tour de l'élection présidentielle dans les 1 037 communes qui sont officiellement classées en loi Littoral, en métropole et en outre-mer.

Emmanuel Macron arrive ainsi en tête dans 380 communes – essentiellement en Bretagne –, Marine Le Pen dans 312 communes – le long de la Côte d'Opale dans le nord-ouest du pays, dans le Sud-Est sur une bande qui s'étend de Montpellier à Perpignan, ainsi que dans l'estuaire de la Gironde –, François Fillon dans 280 communes – le long de la Côte d'Azur et en Corse –, Jean-Luc Mélenchon dans 63 communes – notamment en Martinique – et Benoît Hamon et Jean Lassalle dans une commune chacun (respectivement à La Réunion et en Corse).

Cette carte s'inspire de la "météo politique des plages de vos vacances" publiée en août 2013 sur passiondataviz.fr.