CARTE. Présidentielle : les départements où le vote FN a le plus augmenté par rapport à 2012

Le Front national s'implante durablement en France. Dimanche 23 avril, le parti d'extrême droite a amélioré son score dans tous les départements français par rapport à 2012. De quoi permettre à sa candidate, Marine Le Pen, de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle, en récoltant 21,43% des suffrages. Un résultat largement supérieur à son score de 2012. Elle avait alors récolté 17,90% des voix et n'avait pas été qualifiée pour le second tour.

Le Front national progresse partout en France. En métropole, les plus fortes poussées se concentrent dans le nord de la France, où le parti augmente son score de 30% en moyenne. Dans le Rhône, la percée est aussi impressionnante, avec 56% de voix supplémentaires entre 2012 et 2017. A Wallis-et-Futuna, le Front national explose carrément son score de 2012, avec une augmentation de plus de 1 000% en 2017.