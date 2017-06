VIDEO. "Vous voulez quoi ? Que je saute dans la Seine ?" lance Laurence Rossignol avant le bureau national du PS

Le bureau national du PS risque d'être explosif, lundi 12 juin, après la déroute du parti aux élections législatives. Preuve de la tension chez les ténors socialistes, Laurence Rossignol, ancienne ministre et sénatrice PS, est apparue tendue à son arrivée au siège du parti, rue de Solférino, à Paris. Interrogée sur la possible cohabitation entre "deux PS", elle a balayé la question, estimant que "ce n'était pas le sujet".

"Je continue de faire mon travail de militante engagée"

"Vous posez des questions que l'on ne se pose pas nous, vous posez des questions d'appareils, vous êtes encore dans le vieux monde", a lancé l'ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes aux journalistes. "Vous aussi, non ?", a alors rétorqué un des journalistes présents. Laurence Rossignol s'est alors agacée : "Vous voulez quoi ? Que je saute dans la Seine ? Que je me flagelle sur la place publique ?"

"Je continue de faire mon travail de militante engagée et de venir réfléchir avec mes amis socialistes à la manière dont on peut être utile, encore, dans les mois et les années qui viennent", a-t-elle poursuivi.