VIDEO. Qui est responsable du faible score du FN aux législatives ? "L'abstention", répondent en chœur ses dirigeants

Déception du côté du Front national. Le parti d'extrême droite ne devrait avoir qu'entre un et cinq députés à l'Assemblée nationale, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*, avec un score de 13,2% des voix au premier tour des élections législatives. Alors que Marine Le Pen s'était qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle et avait récolté plus de dix millions de voix quelques semaines plus tôt, ces résultats ont de quoi décevoir les ténors du parti. Mais ceux-ci ont une explication toute trouvée. La responsable ? L'abstention !

>> Suivez en direct les réactions politiques au lendemain du premier tour des élections législatives

"Surtout, nous avons payé l’abstention, explique Florian Philippot, vice-président du FN. On sait, quand il y a une très forte abstention, que ceux qui résistent le mieux, ce sont ceux qui ont des sortants, qui sont déjà installés, ce qui n’était pas notre cas puisque nous n’avions que deux députés sortants sur 577." Une analyse partagée par Marine Le Pen, qui dénonce une "abstention catastrophique".

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.