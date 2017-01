VIDEO. Fillon promet de rester ferme sur son projet : "Pas de zigzags, pas de camomille. Je ne m'appelle pas Hollande"

Un racadrage en règle. François Fillon, confronté à une fronde dans les rangs sarkozystes, a appelé son camp à "la responsabilité" et à "la discipline", lors de son investiture à l'élection présidentielle par les Républicains à Paris, samedi 14 janvier. Le candidat a assuré qu'il ne "changerait" pas son programme "en fonction des vapeurs des uns et des injonctions du microcosme". "Ce projet, je vais l'expliquer, je vais le préciser, l'enrichir de vos meilleures idées, mais pas de zigzags, pas de camomille. Je m'appelle François Fillon, pas François Hollande", a-t-il déclaré lors de son discours d'investiture. Mais face aux critiques, François Fillon a déjà dû modifier son projet de réforme de l'assurance maladie.

"J'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline"

Lors du premier conseil national des Républicains depuis son plébiscite à la primaire, le candidat de la droite et du centre a affirmé sèchement son autorité sur ses troupes. "Contre le redressement national, mes adversaires ont rédigé leurs tracts : 'sang et larmes', 'purge', 'casse sociale', et pourquoi pas l'apocalypse !", a-t-il lancé. "Il m'arrive d'entendre certains à droite utiliser les mêmes mots que la gauche... Que ma victoire ait pu décevoir certains je puis le concevoir, mais j'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline", a-t-il aussi ajouté.