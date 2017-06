VIDEO. Les élections législatives expliquées aux enfants

A quoi ça sert ? Combien y-a-t-il de députés ? Qu'est-ce qu'une circonscription ? Que font les députés ? A l'occasion des élections législatives, dimanche 11 et dimanche 18 juin, franceinfo explique aux enfants, avec l'aide de francetv éducation et Milan Presse, le but de ces élections.

Un rôle local et national

Les législatives servent à élire, pour cinq ans, nos 577 députés. La France est divisée en autant de circonscriptions, un territoire où vivent en moyenne 110 000 personnes.

Une fois élus, les députés siègent à l'Assemblée nationale, à Paris, de début octobre à fin juin. Ils discutent et votent les lois de notre pays, son budget et posent des questions au gouvernement. Le député joue également un rôle important localement : il rencontre régulièrement les habitants de sa circonscription pour faire remonter leurs problèmes.