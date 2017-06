VIDEO. Echec des Républicains aux législatives : "C'est peut-être la faute des dirigeants, pas des électeurs" clame Rachida Dati

Interrogée sur l'abstention des électeurs de droite au premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin, la maire LR du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, a mis en cause les dirigeants de son parti. "C'est peut-être la faute des dirigeants [du parti Les Républicains], pas des électeurs", s'est agacée l'ancienne ministre de la Justice sur franceinfo.

Il y a un an, cette élection était imperdable pour nous. On avait la majorité des Français qui adhéraient à notre projet. Sociologiquement, la France est majoritairement à droite et on se tape ces scores là.