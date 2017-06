VIDEO. Législatives : Marine Le Pen appelle les "électeurs patriotes" à "une forte mobilisation"

A l'issue du premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin, Marine Le Pen (FN) a appelé les "électeurs patriotes" à "une forte mobilisation" au second tour afin d'"envoyer des députés prêts à s'opposer à la politique mondialiste" d'Emmanuel Macron. Le Front national a obtenu 14% des suffrages et pourrait compter sur trois à 10 sièges au palais Bourbon, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria.

Selon elle, la victoire de députés frontistes au second tour est "essentielle" pour stopper le président Emmanuel Macron qui prépare "un saccage du droit du travail" et entend "se soumettre à la politique d'austérité (...) réclamée par Mme Merkel". Marine Le Pen assure que les députés frontistes "proposeront des solutions radicalement différentes tournées vers des objectifs essentiels : croissance, emploi, pouvoir d'achat, sécurité et défense de notre identité nationale".

Vers un deuxième tour face à En marche !

La présidente du Front national a annoncé être arrivée "largement en tête" au premier tour, avec près de 45% des voix, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, loin devant la représentante de la candidate de La République en marche. Une annonce vivement applaudie par ses partisans rassemblés à Hénin-Beaumont. La présidente du Front national a ajouté avoir obtenu 56% des voix dans cette ville gérée par son parti et qu'elle affronterait au second tour "la candidate d'Emmanuel Macron", créditée "de moins de 20% des voix".