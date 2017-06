VIDEO. Législatives : "Il y a une forme d'injustice" pour les députés socialistes sortants, selon Christophe Castaner

La déferlante de la République en marche a emporté sur son passage de nombreux députés sortants socialistes au premier tour des législatives. "J'ai des amis députés sortants, au Parti socialiste en particulier, et donc je pense à eux", a assuré Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et ancien député socialiste, dans les "4 vérités" sur France 2, lundi 12 juin.

"Le Parti socialiste paye ses frondeurs"

"Il y a évidemment une forme d'injustice dans le mouvement politique car ils n'ont pas été battus par l'absence de travail qu'ils ont fait sur le terrain, certains n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous, d'autres ont donné une énergie folle pendant ces cinq années", a développé celui qui arrive largement en tête dans les Alpes-de-Haute-Provence.

"Le Parti socialiste paye ses incohérences, il paye ses frondeurs, il paye ses divisions. Je pense que ce double langage permanent, ils le payent. Et d'ailleurs ces frondeurs qui pensaient qu'en tapant sur le gouvernement à Paris, ils pouvaient se faire réélire dans leur circonscription, ils se sont aperçus que non, il y a une logique politique et ils ont coupé la branche sur laquelle ils étaient assis", a conclu Christophe Castaner.