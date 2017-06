VIDEO. Législatives : François Baroin veut un débat "projet contre projet" avec La République en marche

"Il reste une semaine pour mettre en lumière les différences qui existent entre nos candidats et ceux d'En marche ! dans un débat projet contre projet", a réagi le sénateur de l'Aube et maire de Troyes, François Baroin, après l'annonce des premiers résultats aux élections législatives. L'alliance Les Républicains-UDI recueille 21,5% des suffrages au premier tour, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*. Un score qui pourrait permettre au parti de conserver entre 85 et 125 sièges à l'Assemblée nationale, un net recul par rapport à l'Assemblée sortante.

La stratégie des Républicains est toute trouvée. "Les Français doivent savoir qu'En marche ! veut un choc fiscal d'un niveau équivalent à celui que François Hollande a imposé aux classes moyennes", a expliqué François Baroin, visant notamment la hausse prévue de la CSG.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.