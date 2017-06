VIDEO. Législatives : "Depuis un mois, la France est de retour", estime le Premier ministre, Edouard Philippe

"Depuis un mois, le président a su incarner en France comme sur la scène internationale, la confiance, la volonté et l'audace", a estimé le Premier ministre, Edouard Philippe, en soulignant que pour la troisième fois, les Français ont confirmé leur "attachement dans le projet de renouvellement, de rassemblement et de conquête" d'Emmanuel Macron. Son parti et son allié du MoDem ont obtenu, dimanche 11 juin, 32,2% des voix au premier tour des élections législatives, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*. La majorité présidentielle pourrait ainsi récupérer entre 390 et 430 sièges à l'Assemblée nationale. Un raz-de marée.

"Malgré l'abstention, le message des Français est sans ambiguïté", selon le Premier ministre. "Dans l'abstention, je vois la conséquence de la démobilisation de certaines formations politiques qui n'ont pas trouvé un second souffle après l'élection présidentielle perdue", a-t-il précisé.

