VIDEO. Législatives : à quoi ressemble le quotidien des députés ?

De nouveaux députés prendront place sur les bancs de l'Assemblée nationale au lendemain du second tour. Mais à quoi ressemble le quotidien des parlementaires ? Alors que les résultats du premier tour des élections législatives tombent, dimanche 11 juin, découvrez les us et coutumes du palais Bourbon.

D'abord, les députés doivent afficher une tenue vestimentaire "respectueuse" : la cravate est de rigueur chez les hommes et les femmes doivent éviter les décolletés trop profonds.

Se placer bas pour les caméras

Pour le placement, cela se fait par ordre alphabétique et par couleur politique. Et pour la petite anecdote : les poids lourds de chaque parti ont tendance à prendre les places les plus basses afin d'être vus des caméras. Ils sont aussi plus proches des ministres, qui possèdent un banc réservé pour les sessions de questions au gouvernement.