VIDEO. "Je n'ai plus plus de travail, je vais tâcher d'en trouver un", explique François Lamy, un député PS battu

Sèchement battu. L'ancien ministre délégué à la Ville de François Hollande et député socialiste François Lamy a été éliminé dès la premier tour des élections législatives dans la 1re circonscription du Nord, malgré le soutien de Martine Aubry, la maire de Lille. Il n'a recueilli que 10,45% des suffrages. "Je n'ai plus de travail, je vais tâcher d'en trouver un, ce n'est pas forcément la chose la plus évidente quand on a 57 ans", a expliqué François Lamy, invité des "4 vérités" sur France 2, mercredi 14 juin.

"Ça fait partie des risques du métier, moi j'ai fait partie de ceux qui ont démissionné de la fonction publique il y a vingt-cinq ans", a-t-il poursuivi avant de reconnaître que "c'est un peu angoissant". François Lamy avait adressé à l'ancien président un tweet cinglant après sa défaite, dimanche.