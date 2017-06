VIDEO. Henri Guaino s'en prend à nouveau aux "gens qui vont à la messe et qui votent pour un monsieur qui s'est arrangé"

Henri Guaino persiste dans la critique acerbe de ses électeurs et du parti Les Républicains. Le candidat de droite dissident, qui a été largement battu au premier tour des législatives à Paris, continue à fustiger les électeurs de sa circonscription. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy était l'invité de l'émission "C à vous", mardi 13 juin, sur France 5.

Il a fustigé "tous ces gens qui n'en ont rien à faire des autres, qui ne se sentent aucun devoir vis-à-vis des autres, qui ont toujours eu un rapport à la nation absolument déplorable, un rapport au devoir aussi absolument déplorable". Invité à expliquer ses propos, Henri Guaino a dit viser François Fillon et "les gens qui vont à la messe et qui votent pour un monsieur qui, pendant trente ans, s'est arrangé".

"Si la politique française est dans cet état, c'est aussi parce le droite française est dans cet état, c'est parce qu'elle a perdu son surmoi gaulliste (...) et quand il n'y a plus de surmoi gaulliste, il ne reste que le surmoi pétainiste", a ajouté le candidat battu aux législatives. Dimanche soir, après le premier tour, Henri Guaino s'en était pris aux habitants de la 2e circonscription de Paris, sur le plateau de BFMTV, jugeant que ces "bobos" et ces "pétainistes" étaient "à vomir".