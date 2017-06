VIDEO. Hamon, Duflot, Cambadélis, Filippetti... Ces personnalités éliminées dès le premier tour des législatives

Anciens ministres, ancien candidat à la présidentielle, anciens députés... plusieurs figures nationales viennent d'être éliminées dès le premier tour des élections législatives. Parmi elles, Benoît Hamon, Jean-Christophe Cambadélis, Patrick Mennucci, Aurélie Filippetti... des personnalités issues de la majorité socialiste qui n'ont pas résisté à la vague En marche !

Au niveau national, le Parti socialiste et ses alliés obtiennent seulement 9,51% des voix au premier tour des élections législatives. De quoi réduire drastiquement le nombre de députés socialistes, avec seulement entre 20 et 30 sièges, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*. Ils ne sont pas les seuls à faire les frais de la déferlante LREM, qui devrait ravir entre 415 et 455 députés. Des ténors de droite, comme Henri Guaino, ou du Front national, comme Nicolas Bay, ont aussi été éliminés dès le premier tour des législatives.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.