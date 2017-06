VIDEO. Aurélie Filippetti après la claque du PS aux législatives : "C'est la gauche qui disparaît"

Sévère analyse de la part d'une ancienne ministre socialiste, éliminée dès le premier tour des élections législatives. Aurélie Filippetti, candidate dans la 1ère circonscription de Moselle, a estimé que "c'est la gauche qui disparaît de l'Assemblée nationale", dimanche 11 juin, après la claque infligée au PS. Le parti ne recueille que 10% des suffrages, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria. Aurélie Filippetti a elle-même annoncé sa défaite. Elle arrive troisième derrière les candidats de La République en marche et du Front national, et ne se qualifie pas pour le second tour.

"C'est évidemment une grande déception, mais c'est difficile de résister contre une vague", a-t-elle réagi sur France 2. "Quand le PS renie ses valeurs, quand le PS renie les gens qu'il doit défendre - le monde du travail, le monde des ouvriers, des salariés, le monde des petits retraités - quand on oublie pour qui on est là, et bien, on est collectivement battus. Et pour longtemps", a-t-elle ajouté, précisant que "cela va être très dur pendant cinq ans". "C'est à nous de reconstruire quelque chose d'autre", a-t-elle encore estimé.