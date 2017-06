Législatives : dans la Somme, le réalisateur François Ruffin, soutenu par La France insoumise, déjoue les pronostics et entre à l'Assemblée

"Ruffin député ! Le Peuple à l'Assemblée !" Dans la 1re circonscription de la Somme, François Ruffin a annoncé sa victoire au second tour des législatives face au candidat de La République en marche, Nicolas Dumont. Dans cette circonscription très populaire, où Marine Le Pen était en tête du premier tour de la présidentielle, le réalisateur avait construit sa campagne sur une ligne d'opposition claire à Emmanuel Macron.

Le contexte

Dans la 1re circonscription de la Somme, François Ruffin, soutenu par La France insoumise, affrontait au second tour Nicolas Dumont, maire d'Abbeville et candidat de La République en marche. Le réalisateur, qui s'est fait connaître avec son documentaire Merci patron, récompensé aux Césars, labourait cette circonscription depuis plus de cinq mois. Au premier tour, il avait déjà réussi à éliminer la députée sortante socialiste Pascale Boistard et le comédien Franck de La Personne, candidat du Front national.

Le résultat

François Ruffin a revendiqué sa victoire peu après 20 heures. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus. Une victoire d'autant plus remarquable que son adversaire, Nicolas Dumont, socialiste passé à La République en marche, était bien implanté dans la circonscription.

La réaction

François Ruffin a réagi dès 20 heures sur son compte Twitter : "Ruffin député! Le peuple à l'assemblée!", reprenant ainsi son slogan de campagne.

Ruffin député ! Le peuple à l'Assemblée ! #PicardieDebout — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 18 juin 2017

Il a également cité l'artiste autrichien Friedensreich Hundertwasser : "Lorsqu'un homme seul rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité."

L'avenir

François Ruffin sera une des figures de l'opposition à Emmanuel Macron, au sein des députés de La France insoumise. Lors de sa campagne, il avait pris l'engagement de "se payer au smic" s'il était élu. Il souhaitait également s'investir sur les questions sociales.