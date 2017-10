Maire, sénateur, menuisier, agriculteur… Que sont devenus vos anciens députés ?

La majorité des anciens députés souligne cependant une qualité de vie retrouvée. "Je m'occupe de mes deux filles, ce que je n'ai pas pu faire pendant quinze ans. Je rentre dîner plus d'une fois par semaine", énumère Stéphanie Pernod-Beaudon (LR, Ain). "Sur le plan personnel, cela me laisse un peu plus de temps avec mon épouse Michèle [Alliot-Marie]. On se retrouve le soir, alors qu'avant, il y avait les séances tardives à l'Assemblée", abonde Patrick Ollier (LR, Hauts-de-Seine). Supporter du FC Metz, Denis Jacquat (LR, Moselle) n'hésite plus à jouer les prolongations le samedi soir. "Avant, je filais à la fin du match. Là, je reste pour commenter le résultat et boire un coup, c'est une autre façon de vivre", savoure-t-il.

D'autres ont plus de mal. "J'ai un copain député, il ne vivait que de ça, c'était sa vie. Et du jour au lendemain, son téléphone ne sonne plus et il est vraiment mal, raconte Philippe Plisson, à propos d'un ancien élu des Bouches-du-Rhône. Du coup, il m'appelle, m'envoie des photos de nos anciennes activités à l'Assemblée. Il se fait chier comme un rat mort." Un ennui et un coup de blues que l'intéressé n'a pas évoqués lors de son entretien avec nous.

Pour remédier à cette nostalgie, certains retournent régulièrement au Palais-Bourbon, pour son restaurant, son salon de coiffure ou sa bibliothèque. "Comme j'ai siégé pendant dix-huit ans, je suis membre honoraire du Parlement, explique Alain Suguenot (LR, Côte-d'Or). J'y vais avec plaisir et un petit pincement au cœur. On peut aller partout, sauf dans l'hémicycle pendant les sessions." Une partie de la tribune donnant sur l'hémicycle est néanmoins réservée aux anciens députés.