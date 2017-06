Résultats législatives : vers un record de femmes à l'Assemblée ? Consultez notre compteur en temps réel

Elles s'appellent Delphine Bagarry, Bénédicte Taurine, Danielle Brulebois... Et elles vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Les femmes vont prendre un peu plus de place au palais Bourbon. Le second tour des élections législatives, dimanche 18 juin, a permis une certaine féminisation de l'Hémicycle grâce au renouvellement porté notamment par les candidats de La République en marche.

Pas moins de 245 femmes en tête au premier tour

Après le premier tour, 245 femmes étaient arrivées en tête dans leur circonscription, selon Le Parisien. Nombre d'entre elles ont des chances de faire leur entrée à l'Assemblée, mais pour établir un nouveau record, il faudra dépasser le nombre de 155, soit 27%, qui est le record établi en 2012. Pour confirmer que ces législatives ont été plus féminines, franceinfo vous propose donc un compteur en temps réel du nombre de députées élues.