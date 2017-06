"Nous nous reformulerons", l'étonnante promesse de Cambadélis après la déroute du PS aux législatives

Erreur de frappe ou message codé ? C'est un drôle de tweet qu'a posté Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, dimanche 11 juin, au soir du 1er tour des élections législatives. Après une journée marquée par l'importante défaite des socialistes, Jean-Christophe Cambadélis a écrit : "Je n'oublierai jamais cette soirée où tant d'amis ont été au tapis. Nous nous reformulerons et reviendrons."

Jean-Christophe Cambadélis a été éliminé dimanche, dans la 16e circonscription de Paris, dont il était le député depuis 1997. Le patron du PS ne se classe qu'en quatrième position, avec moins de 10% des voix, très loin derrière le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi (La République en marche), qui arrive en tête avec environ 38%, et la candidate de La France insoumise, Sarah Legrain (environ 20%), tous deux qualifiés pour le second tour.

Et nombre de ténors du PS ont été éliminées au premier tour des élections législatives ou sont en passe de l'être au second, dimanche 18 juin. Parmi eux, d'anciens ministre de François Hollande : Matthias Fekl, Pascale Boistard, Aurélie Filippetti, François Lamy, Kader Arif, Christian Eckert...

Le tweet énigmatique du leader socialiste n'a pas laissé indifférents les internautes qui ont fait part de leur surprise.

reformuler ce que les électeurs ont compris et ne veulent pas et revenir ce que les électeurs ne veulent surtout pas non plus