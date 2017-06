Législatives : les enjeux du second tour pour le parti présidentiel

Pour La République en marche, l'objectif de ce second tour des élections législatives est de transformer la victoire présidentielle en majorité parlementaire ce dimanche 18 juin. "Il s'agit donc de confirmer, amplifier ce résultat en tentant d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, c'est-à-dire plus de 289 députés La République en marche. Bien que le parti n'existe que depuis un an à peine, et que beaucoup de novices soient candidats, Emmanuel Macron a toujours dit que c'était possible", explique Astrid Mezmorian en direct du siège de La République en marche à Paris.

Pouvoir gouverner avec les coudées franches

Le premier tour fut encourageant. Les projections en sièges de l'institut Ipsos parlent de 390 à 430 élus. "Il y a bien sûr un objectif derrière tout ça, pouvoir gouverner avec les coudées franches et réaffirmer la légitimité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement", conclut la journaliste.

