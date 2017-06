Législatives : les bureaux de vote ont ouvert pour le second tour en outre-mer

Top départ pour le second tour des élections législatives. Le vote a démarré dans la France d'outre-mer, samedi 17 juin. Ce sont les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont ouvert le bal à 8 heures, heure locale (soit midi, heure de France métropolitaine). Au fil de la journée, c'est la moitié des territoires ultramarins qui est invitée à se rendre aux urnes. Parmi eux, la Guyane, les Antilles et la Polynésie française. Sans oublier deux circonscriptions des Français de l’étranger (Amérique du Nord et Amérique centrale, du Sud et Caraïbes).

Wallis-et-Futuna a déjà élu son député

Ailleurs, c'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie et dans les autres circonscriptions des Français de l’étranger, le vote n'est prévu que dimanche. Quant aux électeurs de Wallis-et-Futuna, ils n'auront pas besoin de se déplacer : leur député, Napole Polutélé, a été élu dès le premier tour il y a une semaine.

Au total, 27 sièges sont dévolus aux territoires d'outre-mer et 11 aux Français de l’étranger. Au premier tour, dimanche 11 juin, l'abstention y avait été particulièrement forte.