Législatives 2017 : la participation en forte baisse à midi par rapport à 2012

Pour ce deuxième tour des élections législatives ce dimanche 18 juin, la mobilisation est faible. "C'est même un record à la baisse qui a été enregistré à 12 heures pour ce second tour des législatives : 17,75% de participation seulement. C'est historiquement bas, du jamais vu depuis 20 ans", explique Jean-Christophe Batteria en direct du ministère de l'Intérieur.

On a le plus voté dans le Gers et la Corrèze

Cela représente quatre points de moins qu'en 2012 à la même heure pour le second tour. "Cinq points de moins qu'en 2007 et c'est même la première fois que l'on vote moins au second tour à midi qu'on ne l'avait fait à midi la semaine passée. Les départements où l'on a le plus voté sont les départements ruraux du Gers et de la Corrèze. Mais là aussi, on a moins voté, on est à 27%. On a beaucoup moins voté dans les départements franciliens : dans les Yvelines, Paris et la Seine-Saint-Denis qui dépassent à peine les 9%. Mais dans ces départements, il y a souvent un effet de relance dans l'après-midi", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT