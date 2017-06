Résultats législatives : La France insoumise et le PCF disposeront de 30 députés, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria

Les candidats de la gauche radicale font mieux que prévu. Après une présidentielle réussie et un premier tour des législatives décevant, la gauche radicale, composée de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et du Parti communiste, devrait envoyer 30 députés à l'Assemblée nationale, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*. Un score qui, s'il est confirmé, leur permettra de constituer un groupe, outil parlementaire indispensable pour exister à l'Assemblée.

Quel était l'objectif ?

Au début de la campagne, Jean-Luc Mélenchon n'en faisait pas mystère. "Nous sommes candidats partout avec un objectif : gouverner le pays, constituer une nouvelle majorité", déclarait-il le 13 mai, lors de la convention nationale de ses candidats à Villejuif (Val-de-Marne). Mais après un premier tour décevant (10,9% des voix), l'ancien candidat à la présidentielle avait revu son objectif à la baisse. "Il reste à ce deuxième tour 74 candidatures La France insoumise. Si on y rajoute la petite dizaine de députés que nous soutenons, c'est-à-dire quatre frondeurs socialistes, cinq ou six candidats communistes, on va être autour de 80 potentiels, donc ça laisse la possibilité de former un groupe, ce qui à cette heure est l'essentiel à mes yeux", a-t-il déclaré vendredi sur Europe 1.

Comme l'explique le site de l'Assemblée, un groupe parlementaire permet de disposer de collaborateurs et de facilités matérielles : dotation financière, bureaux, salle de réunion... Il permet aussi de peser, via son président, sur l'organisation des débats (demande de scrutin public, de suspension de séance) et de prétendre à certains postes au sein de l'Assemblée. Les postes à responsabilité, les sièges dans les commissions et les temps de parole sont en effet répartis à la proportionnelle entre les groupes.

Enfin, les groupes d'opposition bénéficient d'une journée par mois réservée à l'ordre du jour de leur choix, de la moitié des questions au gouvernement et de la moitié du temps de parole lors des débats faisant suite à une déclaration gouvernementale. Sans cet outil, il est donc difficile de se faire entendre au sein de l'hémicycle.

Quel est le résultat obtenu ?

Selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France*, La France insoumise obtiendrait 19 sièges, et le Parti communiste aurait 11 députés.

Où sont enregistrés les meilleurs scores ?

Quel avenir pour la gauche radicale ?

S'ils obtiennent effectivement ce score, La France insoumise et le Parti communiste devraient pouvoir constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale où ils disputeront au Parti socialiste le rôle d'opposant de gauche à Emmanuel Macron et La République en marche.

Créé pour la présidentielle, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon va aussi devoir réfléchir à son avenir. Quelques jours avant le premier tour, celui-ci confiait dans le magazine Society "réfléchir encore" sur ce sujet. Son objectif, en tout cas, reste de faire de La France insoumise la principale force d'opposition à Emmanuel Macron et à sa majorité. Un objectif qui passera sans doute par une participation active au mouvement social qui se prépare contre le projet de réforme du Code du travail du gouvernement.

* Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, Le Point, France 24 et LCP-AN.