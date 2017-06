Législatives : jeunes, seniors, ouvriers, chômeurs, riches... Qui a voté quoi au premier tour ?

Pour qui les campagnes ont-elles voté ? Quels candidats ont convaincu les ouvriers, les chômeurs, les cadres, les retraités ? Les jeunes ont-ils voté comme les seniors ? Le parti d'Emmanuel Macron et son allié du MoDem ont obtenu, dimanche 11 juin, 32% des voix au premier tour des élections législatives, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*. Ce score les place devant l'alliance Les Républicains-UDI (21,2%) et le Front national (13,9%), tandis que le PS s'est effondré à 10%. Mais qui a voté quoi ? Explications avec une enquête sur la sociologie des électeurs menée par le même institut**.

La France insoumise séduit plutôt les jeunes, les plus de 70 ans préfèrent Les Républicains

La vague LREM concerne presque toutes les classes d'âge : La République en marche arrive en tête chez les électeurs de 18 à 70 ans. C'est auprès des 35-49 ans que les candidats LREM obtiennent leur moins bon score : 29%. Cette catégorie d'âge a par ailleurs été la plus mobilisée en faveur du FN, à 22%. Seuls les plus de 70 ans préfèrent les candidats des Républicains, à 34%, contre 33% pour le parti d'Emmanuel Macron.

En outre, l'électorat jeune a tout de même placé les candidats de la France insoumise en deuxième position. La formation de Jean-Luc Mélenchon, qui recueille 11% des voix au total, capte 18% des 18-24 ans et 21% des 25-34 ans.

Le FN en tête chez les ouvriers

Comme aux deux tours de l'élection présidentielle, le Front national arrive en tête auprès de l'électorat ouvrier, avec 29% des voix, devant La République en marche (26%), puis LR (14%). Le parti de Marine Le Pen ne convainc en revanche que 5% des cadres et 11% des professions intermédiaires, bien en dessous de ses 14% toutes catégories confondues. Dans ces deux catégories, les candidats de La France insoumise recueillent 11% et 17% des voix.

Les retraités, qui ont voté à 34% pour le parti d'Emmanuel Macron, ont placé Les Républicains en deuxième position (30%) et délaissé le PS (10%) comme les extrêmes.

(IPSOS/SOPRA STERIA)

Si La République en marche arrive en tête chez les salariés comme chez les chômeurs (32%), ces derniers ont tout de même placé le FN en deuxième position (20%), et La France insoumise en troisième (18%).

(IPSOS/SOPRA STERIA)

La République en marche séduit nettement plus les riches, le FN gagne les plus modestes

C'est l'une des victoires les plus nettes du parti d'Emmanuel Macron : les hauts revenus. Les candidats La République en marche arrivent largement en tête (43%) chez les électeurs dont les revenus du foyer dépassent 3 000 euros. A l'inverse, ceux dont les revenus sont inférieurs à 1 250 euros mensuels placent le Front national franchement en tête (25%) et n'accordent que 17% des voix à La République en marche.

(IPSOS/SOPRA STERIA)

Le FN et La France insoumise réussissent mieux dans les campagnes

Les villes de moins de 20 000 habitants ont largement plébiscité les candidats de La République en marche (41%). Mais dans les zones rurales, les électeurs sont plus divisés : La République en marche arrive tout de même en tête (26%), mais y devance moins nettement LR (21%). Surtout le FN (18%) et la France insoumise (14%) y dépassent de plusieurs points leurs scores nationaux.

(IPSOS/SOPRA STERIA)

Hors abstention, les électeurs plutôt fidèles à leur vote du premier tour de la présidentielle

Les marinistes ont vote FN (à 77%), les macronistes ont voté La République en marche (à 74%), les fillonistes ont voté LR (à 70). Pas de grosse surprise : les électeurs sont restés plutôt fidèles à leur vote au premier tour de l'élection présidentielle. Seuls les mélenchonistes de la présidentielle ont un peu plus dispersé leur voix, 55% d'entre eux ont voté pour les candidats de La France insoumise.

(IPSOS/SOPRA STERIA)

Mais il ne faut pas oublier la déperdition de voix, dans tous les camps, en raison de la très forte abstention. L'électorat de Marine Le Pen a perdu de son enthousiasme, entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour des législatives : 57% des électeurs de la présidente du Front national se sont abstenus, dimanche. Plus de la moitié (53%) des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont également boudé les urnes, tout comme 43% des électeurs de Benoît Hamon et 38% des électeurs d'Emmanuel Macron et de François Fillon.

(IPSOS/SOPRA STERIA)

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.

** Enquête réalisée sur internet du 7 au 10 juin, auprès de 4003 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population frnaçaise âgée de 18 ans et plus.