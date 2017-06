Législatives : NKM, Woerth, Ciotti... Découvrez les résultats des figures des Républicains au second tour

Les Républicains et l'UDI espéraient, un temps, imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Le pari est raté : leur alliance n'aura finalement que 126 sièges à l'Assemblée, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*, contre 225 aujourd'hui. Des résultats décevants, au regard des 355 candidats de La République en marche vainqueurs du second tour des élections législatives, dimanche 18 juin.

La droite et le centre pourront toutefois faire entendre leur voix à travers quelques ténors du parti élus, comme Eric Ciotti, Christian Jacob ou Eric Woerth. D'autres ont eu moins de chance. Franceinfo fait le tour des résultats des personnalités.

Nathalie Kosciusko-Morizet battue à Paris

Elle espérait beaucoup de ces élections. Nathalie Kosciusko-Morizet, députée sortante de l'Essonne, a pourtant annoncé sa défaite dans la 2e circonscription de Paris, face au candidat LREM, Gilles Le Gendre. "Malgré un net sursaut des électeurs en faveur de ma candidature par rapport au premier tour, Gilles Le Gendre a remporté l'élection législative dans la 2ème circonscription", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Ce chef d'entreprise de 59 ans, ancien patron de journaux économiques (Challenges, le groupe Expansion) va donc faire son entrée à l'Assemblée le 27 juin.

De son côté, Nathalie Kosciusko-Morizet avait affirmé ne pas avoir de "plan B" en cas de défaite. "Je réfléchirai aux meilleurs moyens de me rendre utile et de faire en sorte que cette droite moderne, ouverte et proeuropéenne puisse se faire entendre", avait-elle déclaré sur RTL.

Christian Jacob résiste en Seine-et-Marne

Il conserve son siège. Dans la 4e circonscription de Seine-et-Marne, Christian Jacob obtient 61,77% des voix. Il se place donc devant Emmanuel Marcadet, le maire de Bray-sur-Seine investi par La République en marche, qui ne recueille que 38,23% des voix.

Dans un entretien au Figaro (article payant), Christian Jacob se disait "satisfait d'avoir résisté dans [sa] circonscription" au premier tour. Il évoquait cependant sa "très vive tristesse et un profond sentiment d'injustice de constater que le travail remarquable de [ses] amis ne leur [avait] pas toujours permis de faire face aux vents contraires".

Eric Woerth sauve son siège dans l'Oise

"On a besoin d’aide", glissait Eric Woerth en campagne pendant l'entre-deux-tours. L'ancien ministre et maire de Chantilly était en effet en difficulté dans la 4e circonscription de l'Oise, où il a mobilisé François Baroin et Valérie Pécresse pour venir le soutenir, comme le raconte Le Parisien (article payant).

Cela a-t-il contribué à inverser la tendance ? Eric Woerth a finalement été élu, avec 51,98% des voix, devant Stéphanie Lozano, candidate de La République en marche et ancienne socialiste, et sauve son siège, qu'il détient depuis 2002. Un score néanmoins en deçà de celui qu'il avait réalisé lors du précédent scrutin : en 2012, il avait obtenu 59,23% au second tour.

Eric Ciotti l'emporte dans les Alpes-Maritimes

Il s'agissait d'un point chaud de l'entre-deux-tours. Dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes, le député Eric Ciotti a remporté le second tour des élections législatives devant son adversaire LREM, l'avocate Caroline Reverso-Meinietti. Durant la campagne, Eric Ciotti n'avait pas pu compter sur le soutien du maire de Nice. Christian Estrosi avait jugé, sur le site de Nice-Matin, que Caroline Reverso-Meinietti menait "une campagne propre et pas idéologique".

Thierry Solère confirmé dans les Hauts-de-Seine

Dans la 9e circonscription des Hauts-de Seine, Thierry Solère a annoncé sa réélection . Le candidat "Macron compatible" devance donc sa principale rivale, également encartée Les Républicains, Marie-Laure Godin. Une fois sa place retrouvée à l'Assemblée, Thierry Solère compte soutenir la majorité présidentielle, réduisant ainsi la force d'opposition de droite.

"Si on ne vote pas la confiance, ça veut dire qu'on vote la défiance, ça veut dire qu'on cherche à faire tomber le gouvernement, a défendu le député LR sur CNews. Franchement, ce sont des postures, moi je n'ai pas envie de faire tomber un gouvernement qui est légitime et que les Français ont choisi."

