Législatives : en ballottage, Myriam El Khomri revendique le "soutien officiel" d'Emmanuel Macron

Elle se positionne avant le second tour des élections législatives et tente de mettre toutes les chances de son côté. L'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri, candidate investie par le Parti socialiste dans la 18e circonscription de Paris, a revendiqué le "soutien officiel" d'Emmanuel Macron, lundi 12 juin, sur Twitter.

Merci au Président de la République @EmmanuelMacron de m'avoir confirmé sa confiance en m'apportant son soutien officiel pour ce second tour — Myriam El Khomri (@MyriamElKhomri) 12 juin 2017

Myriam El Khomri s'apprête à affronter Pierre-Yves Bournazel, candidat des Républicains soutenu par le Premier ministre, Edouard Philippe. "Faites le bon choix, ne vous trompez pas et portez à l'Assemblée nationale un excellent député, Pierre-Yves Bournazel", a lancé, la semaine dernière, le chef du gouvernement dans une vidéo postée sur le compte Twitter du candidat.

Deux candidats qui sont "dans la recomposition souhaitée"

Selon l'équipe de campagne de Myriam El Khomri, "il y a eu des échanges" entre l'ex-ministre et Emmanuel Macron aujourd'hui. "On a tweeté peu après avoir reçu la confirmation de son soutien cet après-midi. Pour nous, c'est plus une confirmation, puisqu'en décidant de ne pas investir de candidat La République en marche dans la circonscription, Emmanuel Macron souhaitait soutenir Myriam El Khomri", a indiqué cette source.

Le 25 mai, Catherine Barbaroux, présidente par intérim de La République en marche, avait pourtant affirmé que le parti n'avait pas choisi entre les deux candidats. "C'est le cas, presque le seul, où le mouvement se met en situation d'être témoin d'une primaire entre deux candidats qui, l'un comme l'autre, sont dans la recomposition souhaitée par le président de la République", avait-elle indiqué.