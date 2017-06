Législatives : de la Guyane à l'Yonne, des bulletins de vote manquent à l'appel

Le premier tour n'a pas encore commencé en France métropolitaine que les couacs se multiplient. Plusieurs communes s'inquiètent d'une absence de certains bulletins de vote, samedi 10 juin, à la veille du premier tour des élections législatives. De quoi donner des sueurs froides à certains maires de Saône-et-Loire et de l'Yonne, rapportent nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

>> Suivez le premier tour des éléctions législatives en direct

Ainsi, vingt-cinq communes de la Bresse n'ont pas reçu assez de bulletins pour le vote pour dimanche en raison d'un souci recontré par les prestataires privés censés faire parvenir les bulletins. A la veille du vote, les maires ont donc dû aller se réapprovisionner dans la sous-préfecture dont ils dépendent.

Des bulletins manquants en Guyane où le vote commence

Selon France 3, l'Yonne est aussi frappée par ce manque d'approvisionnement. Au total, dix communes autour d'Auxerre et une trentaine de la troisième circonscription font face à un manque de bulletins. Mais alors que dans la Bresse, tous les candidats sont concernés, les bulletins manquants concernent plutôt les petits candidats dans ce département. D'après nos confrères, l'impair devrait être corrigé d'ici dimanche avec un stock de bulletins de nouveau complet.

Même problème en Guyane et là, c'est plus embêtant car le vote a commencé. Selon nos confrères de Guyane 1ère, les bulletins de deux candidats sont absents du bureau de vote dans la commune de Montsinéy-Tonnegrande. Un bulletin manque aussi à l'appel dans les bureaux de Maripasoula et Saint-Laurent du Maroni. Aucune explication n'a été fournie quant à ce manquement et aucun détail n'a été donné sur la façon dont ont réagi les assesseurs.

Une pétition réclame l'annulation du scrutin

Le souci semble en effet global. Samedi, une pétition a été lancée sur le site Change.org pour alerter sur un "incident massif" dans les départemets de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, du Rhône, de la Haute-Savoie et du Var. L'appel fait état de "problèmes relatifs à l'acheminement du matériel électoral (circulaires et bulletins de vote) auprès des électeurs d’une ampleur massive et inédite mettant en cause la sincérité du scrutin". Par conséquent, la pétition demande le report du scrutin du 11 juin, afin de "pouvoir réexpédier le matériel de manière conforme".

Cela semble peu probable. Plusieurs préfectures, dont celles du Rhône ou de l'Ain, précisent ainsi que des solutions correctrices ont été mises en œuvres dès le problème connu et que des envois complémentaires ont été commandés. Pour le préfet du Rhône, ces difficultés "ne remettent en cause ni les opérations électorales du dimanche 11 juin 2017, ni la liste des candidats officiellement déclarés".