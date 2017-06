Législatives : dans son fief de l'Essonne, Manuel Valls mis en difficulté par La France insoumise

Manuel Valls recueille 25% des voix dans la 1ère circonscription de l'Essonne, selon des résultats partiels qu'il a lui-même donnés, ce qui lui permet de se qualifier pour le second tour des élections législatives. L'ancien Premier ministre y affrontera Farida Amrani, candidate de La France insoumise. Après avoir arpenté sans relâche son fief, Manuel Valls n'aura pas la partie facile dimanche prochain.

Le contexte

Dans la 1ère circonscription de l'Essonne, dont il est le député sortant, Manuel Valls a mené une étrange campagne, à l'abri des caméras et sans étiquette. L'ancien Premier ministre n'a, en effet, pas obtenu l'investiture de LREM, qu'il avait demandée. Il n'avait pas non plus celle du PS, qui lui a été retirée. Seule "faveur" dont il a bénéficié : ni LREM ni le PS ne lui ont opposé de candidat.

Pour autant, la situation est compliquée pour Manuel Valls. Dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon est arrivé nettement en tête au premier tour de l'élection présidentielle, avec 29,7% des voix, faisant de la candidate de La France insoumise, Farida Amrani, une adversaire sérieuse. Au total, 22 candidats se sont présentés dans cette circonscription, dont le chanteur Francis Lalanne ou le polémiste Dieudonné, condamné pour "apologie du terrorisme".

Le résultat

L'ancien Premier ministre recueille 25,45% des suffrages. Il est donc qualifié pour le second tour. Un score à comparer à celui de 2012, où il avait remporté plus de 48% des voix. Manuel Valls affrontera Farida Amrani, candidate de La France insoumise, arrivée en deuxième position avec 17,61% des voix.

La réaction

Manuel Valls a déclaré être "nettement en tête" du premier tour, malgré la "confusion" dans la circonscription due, selon l'ancien Premier ministre, aux multiples candidats qui se réclamaient, comme lui, de la majorité présidentielle. Il appelle à faire du second tour "un choix de clarification, pour construire et pas pour détruire".

L'avenir

Même s'il est arrivé en tête, Manuel Valls est dans une situation délicate. Le second tour peut en effet se transformer en référendum anti-Valls. Depuis son départ de Matignon en décembre 2016, Manuel Valls est dans une mauvaise passe. Après son échec à la primaire de la gauche en janvier face à Benoît Hamon, il avait suscité la colère et l'incompréhension au sein du PS en déclarant son soutien à Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle.

Un sondage Odoxa réalisé en mai le désignait comme l'homme politique le plus détesté des Français (avec 54% des sondés déclarant le "rejeter"). L'issue du duel est très incertaine : la candidate de La France insoumise a été donnée à égalité avec l'ancien Premier ministre par un sondage Ifop-Fiducial pour Le JDD et Sud-Radio, publié le 27 mai.

S'il est élu la semaine prochaine, Manuel Valls pourrait tenter de prendre part à la reconstruction d'une force politique sociale démocrate, en dehors du PS, qu'il semble avoir enterré. Il lui sera cependant difficile de prétendre jouer un rôle important dans la future Assemblée : a priori, il ne siègera ni dans le groupe LREM, ni dans le groupe socialiste. Le PS doit, par ailleurs, examiner son cas en commission des conflits.