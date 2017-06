Législatives : comment Macron est en passe de réussir son OPA sur le paysage politique français

Vers un raz de marée. Selon notre projection Ipsos/Sopra Steria*, au vu de ses résultats au premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin, La République en marche pourrait obtenir entre 415 et 455 sièges à l'Assemblée nationale au terme du second tour, soit bien plus que le seuil des 289 sièges requis pour avoir la majorité absolue. Dans le même temps, les Républicains s'apprêtent à perdre des dizaines de députés – leur nombre pourrait être divisé par deux –, quand le Parti socialiste, lui, se dirige droit vers un désastre historique.

>> Suivez en direct les résultats du premier tour des législatives

Après avoir réussi à se faire élire président de la République, Emmanuel Macron continue ainsi de dynamiter le paysage politique français. Comment a-t-il réussi ce qui semblait impossible à beaucoup il y a encore quelques semaines ?

Il a profité de la dynamique de la présidentielle

"Les Français sont cohérents : ils nous donneront une majorité pour gouverner et légiférer." Voilà ce que, mi-avril, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, prédisait lors d'un meeting à Bercy. Les résultats du premier tour des législatives lui donnent raison. Emmanuel Macron a en fait bénéficié d'une configuration qui s'est vérifiée à chaque reprise depuis 1981, de Mitterrand à Hollande en passant par Chirac et Sarkozy : un président élu a toujours obtenu une majorité dans les législatives suivant son élection.

Contrairement à ce qu'espéraient certains de ses adversaires, le manque d'expérience et d'ancrage de la République en marche n'a pas empêché le président de bénéficier, à son tour, de cette envie de légitimation des Français. Sur de nombreux marchés arpentés par franceinfo ces dernières semaines – aussi bien à Paris que dans les Yvelines ou la Somme –, un refrain a été entendu à de multiples reprises : "On a envie de lui laisser sa chance", "Il faut une majorité pour que ça change"...

On vote principalement pour donner sa chance à ce président qui essaie de fabriquer quelque chose d'un peu différent. Brice Teinturier, directeur général délégué de l'institut Ipsos sur France Inter

Cette dynamique pour Emmanuel Macron a bien sûr été renforcée par le déclin des partis traditionnels de gouvernement : ni le PS ni Les Républicains n'ont été en mesure de se qualifier au second tour de la présidentielle. Difficile, dans ces conditions, de mener une campagne victorieuse aux législatives. "Les Français ne vont pas se déjuger et ont envie que ça marche. Et ils en ont vraiment ras le bol des partis politiques traditionnels", constatait, dépité, un dirigeant du Parti socialiste à la mi-mai.

Il a continué à incarner le renouvellement

C'était l'un de ses principaux arguments durant la campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait certes été le conseiller de François Hollande à l'Elysée, puis son ministre de l'Economie. Mais, jamais élu, il a réussi à incarner le renouvellement réclamé de longue date par les Français. Pour les législatives, La République en marche a tenu les objectifs fixés par Emmanuel Macron en la matière.

La parité parmi les candidats investis a été parfaitement mise en œuvre. Surtout, plutôt que d'investir des femmes dans des circonscriptions difficiles, voire ingagnables – comme l'ont fait Les Républicains ou le Front national –, La République en marche a veillé à ce que ses candidates aient globalement autant de chances que ses candidats. L'objectif d'une majorité de candidats n'ayant jamais eu de mandat politique a également été respecté, avec un mélange de gens inconnus du grand public et de personnalités jugées légitimes dans leur domaine de compétence : le mathématicien Cédric Villani, l'ancien magistrat Eric Halphen, l'ex-patron du Raid Jean-Michel Fauvergue...

De quoi dissuader des Français redoutant un manque d'expérience politique ? Au contraire. Selon notre enquête Ipsos/Sopra Steria publiée mardi 6 juin, seuls 8% des sondés jugent primordial le fait qu'un candidat ait déjà été député, et 20% qu'il ait une expérience politique.

Les Français pensent que la démocratie ne doit pas être l'affaire de professionnels de la politique. Renaud Dutreil, ancien ministre, proche d'Emmanuel Macron à franceinfo

"Ceux qui se disent expérimentés savent comment conquérir le pouvoir, mais pas comment l'exercer, analyse l'ancien ministre Renaud Dutreil. Leur expérience ne vaut rien car ils n'ont pas obtenu de résultats, ils n'ont pas résolu les problèmes du chômage ou de l'Europe. Aujourd'hui, les candidats de La République en marche ont beaucoup plus de compétences que ces apparatchiks !" Benjamin Griveaux, porte-parole de La République en marche, promet une assemblée qui évitera "les lois bavardes et les pertes de temps monstrueuses en commission où on fait de l'opposition systématique".

Ses premiers pas de président jugés réussis

Emmanuel Macron est d'autant plus proche de réaliser sa grande OPA qu'aux yeux des Français, il semble réaliser un quasi-sans-faute depuis son élection à l'Elysée. Peu importe l'affaire Richard Ferrand, peu importe la blague douteuse sur les "kwassas kwassas"... Selon notre enquête Ipsos/Sopra Steria publiée le 6 juin, 60% des Français sont satisfaits de l'action du nouveau chef de l'Etat. Un chiffre qui grimpe à 96% chez les électeurs LREM/MoDem, mais qui est aussi élevé à gauche (71% de satisfaction chez les électeurs PS et 60% chez les électeurs de droite). Même à l'extrême gauche, 43% des électeurs de La France insoumise se disent satisfaits !

Sur la forme, 65% des sondés jugent de manière positive la façon dont Emmanuel Macron incarne la fonction présidentielle. Une satisfaction qui grimpe à 66% auprès des électeurs de droite, 73% auprès des électeurs socialistes et 99% des électeurs macronistes !

Et sur le fond, la plupart des décisions prises par Emmanuel Macron depuis son entrée en fonction vont "dans la bonne direction" aux yeux d'une très large majorité de Français, tant sur le plan international que sur la sécurité, l'éducation ou la moralisation de la vie publique. Seuls deux thèmes – la fiscalité et la réforme du Code du travail – semblent diviser les Français.

Son positionnement central lui permet de battre tantôt la gauche, tantôt la droite, tantôt le FN...

Les résultats de la présidentielle le montrent : l'électorat de gauche a en grande parti déserté le PS. L'aile la plus à gauche a voté pour Jean-Luc Mélenchon, quand l'aile sociale-démocrate a voté pour Emmanuel Macron. Mais pour disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat avait besoin d'attirer une partie de l'électorat de droite. Pour y parvenir, il n'a pas hésité à multiplier les signaux.

Le président de la République a d'abord nommé trois personnalités issues des rangs de la droite au gouvernement, et les a placées à des postes clés : Edouard Philippe à Matignon, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à Bercy. A l'inverse, il n'a repris aucun ministre socialiste sortant, à l'exception du plus populaire d'entre eux, Jean-Yves Le Drian. Résultat : plusieurs dizaines d'élus LR ou du centre ont signé un appel à travailler avec Emmanuel Macron. "La stratégie d'Emmanuel Macron a été de fracturer les deux partis de gouvernement, le PS et Les Républicains, pour que leurs ailes progressistes convergent vers En marche !", explique un proche d'Emmanuel Macron.

Le PS est non seulement fracturé, mais dans un état de coma dépassé. Les Républicains sont fracturés et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ce parti n'a plus de projet, plus de leader et plus d'unité. Un proche du président à franceinfo

Dans la foulée de sa nomination, le gouvernement a lancé deux projets de loi : la moralisation de la vie publique et la réforme du Code du travail. Si le premier peut intéresser l'ensemble des électeurs, nul doute que le second séduit principalement les électeurs de droite. D'autres signaux leur ont été envoyés : le ministre de l'Education affiche sa volonté de détricoter certaines mesures parmi les plus emblématiques du quinquennat Hollande, comme la fin de la réforme des rythmes scolaires, le retour des classes bilangues ou du latin, la "réhabilitation" du redoublement... Des mesures accueillies assez favorablement, y compris à droite : ainsi 45% de ceux qui vont voter pour des candidats LR aux législatives trouvent malgré tout que La République en marche fait de "bonnes propositions", d'après notre enquête Ipsos/Sopra Steria.

Enfin, le positionnement de La République en marche crée un "effet de levier" inédit pour les législatives, qui permet à Emmanuel Macron de réaliser son OPA. Une enquête Ipsos/Sopra Steria montre qu'en mordant tantôt à droite, tantôt à gauche, les candidats LREM seront en position de force dans tous les cas de figure. Un duel face au candidat LR ? Les électeurs de gauche feront peser la balance en faveur du candidat de la majorité ! Un duel face au FN ? Prenez les électeurs de gauche et ajoutez-y une partie de ceux de la droite ! Un duel face à La France insoumise ? Cette fois, les électeurs de droite font basculer le résultat en faveur d'En marche... Une triangulaire face aux Républicains et au FN ? Rebelote : les électeurs de gauche favorisent le candidat LREM. Un coup gagnant à tous les coups...

Emmanuel Macron, qui a misé sur l'effacement du clivage entre la droite et la gauche, est donc en passe de gagner son pari. "Les gens ont complètement intégré la grande intuition macronienne, estime Renaud Dutreil, proche d'Emmanuel Macron. On n'a pas besoin de deux camps, l'un représentant le sérieux budgétaire et l'efficacité économique, l'autre, la justice sociale. Les gens veulent la synthèse entre les deux."

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.